Antonio Ivan Moura Caetano, de 44 anos, foi atingido por uma Fiat Strada; condutor do veículo fugiu do local e ainda não foi localizado

Um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (16) provocou a morte do motoboy Antonio Ivan Moura Caetano, de 44 anos, no Jardim Bela Vista, em Americana. A vítima foi atingida por uma Fiat Strada. O condutor do veículo fugiu do local e ainda não foi localizado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, por volta das 22h, a Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada na Avenida São Jerônimo, na altura do número 710. No local, os agentes encontraram Antonio caído ao lado de sua motocicleta, próximo ao muro de uma empresa. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu aos ferimentos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Uma testemunha, também motoboy, relatou aos guardas que o condutor de uma Fiat Strada, que seria prata ou branca, atingiu a moto da vítima, arremessando o homem contra o muro da empresa. Segundo essa mesma testemunha, o condutor já havia tentado atingir a motocicleta de Antonio anteriormente, na região da Rua Anhanguera, próximo ao Nova Americana.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Até o momento, o condutor do Fiat Strada não foi identificado. O corpo de Antonio foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investiga o caso.