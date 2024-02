Homem morre após bater moto em muro dentro de condomínio em Nova Odessa

Vítima de 35 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite deste sábado; foi o terceiro acidente com morte em menos de 24h na região

Um homem de 35 anos, cuja identidade não foi informada, morreu no início da noite deste sábado (17), após bater uma motocicleta contra um muro dentro de um condomínio de Nova Odessa. Este é o terceiro acidente com morte num intervalo de menos de 24 horas envolvendo moradores da RPT (Região do Polo Têxtil).

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender uma vítima de acidente dentro de um condomínio na Rua Pastor Cláudio Almeida, no Jardim Monte das Oliveiras, por volta de 18h30.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Chegando no local, os militares se depararam com a vítima ferida e foram informados de que o homem havia batido uma motocicleta 500 cilindradas contra um muro do próprio condomínio.

Os bombeiros constataram que o condutor da moto tinha fraturas e estava em quadro de parada cardiorrespiratória. Diante da situação, eles realizaram os procedimentos de reanimação e levaram a vítima imediatamente ao Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, onde o médico de emergência constatou a morte.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Outros acidentes

Este é o terceiro acidente com morte nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) somente neste final de semana, num intervalo de menos 24 horas, entre a noite de sexta-feira (16) e a deste sábado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na noite de sexta-feira, por volta de 22h, um motoboy de 44 anos, identificado como Antonio Ivan Moura Caetano, morreu após ter sua moto atingida por um veículo, cujo condutor fugiu em seguida, no Jardim Bela Vista, em Americana.

Depois, na madrugada de sábado, por volta de 1h, o técnico de enfermagem Lucas Ribeiro Santana, de 22 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, se envolveu em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do quilômetro 136, na mesma cidade, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As causas do acidente ainda são desconhecidas.