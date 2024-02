Mortes no trânsito caem mais da metade na região em janeiro

O número de mortes no trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil), que contempla as cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, caiu mais da metade em janeiro deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado.

Uma das mortes em janeiro aconteceu em uma alça de acesso para a SP-304, em Santa Bárbara – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

De acordo com dados do Infosiga, sistema do governo estadual coordenado pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito), cinco pessoas morreram em janeiro deste ano enquanto no mesmo mês de 2023 esse número foi de 11 óbitos.

No mês passado, duas pessoas morreram em Sumaré e três em Santa Bárbara d’Oeste.

Entre as vítimas está o ajudante geral Rafael Boschiero, 41, envolvido em um acidente no dia 11 de janeiro, no Jardim Firenze, e Pedro Francisco da Silva, 51, que não resistiu após seu carro capotar na alça de acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) para o bairro Santa Rita, no dia 7.

O professor Creso de Franco Peixoto, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), destaca que, embora a variação numérica de 2023 para 2024 indique uma redução significativa, é necessário analisar a continuidade dessa tendência nos próximos anos para compreender a eficácia das medidas de segurança no trânsito.

Peixoto enfatiza a importância do respeito ao Código de Trânsito e da manutenção de sistemas de vigilância de velocidade para a preservação de vidas. De acordo com ele, os dados revelam uma melhoria aparente, porém é preciso manter o foco na conscientização e fiscalização para garantir a segurança nas vias.

FEVEREIRO

Apesar da queda significativa no número de mortes em janeiro, o mês de fevereiro começou com uma sequência de acidentes fatais. Durante o último final de semana, três mortes foram registradas em menos de 24 horas na região.

Um homem de 35 anos morreu após colidir a motocicleta contra um muro em um condomínio de Nova Odessa, enquanto o motoboy Antonio Ivan Moura Caetano, 44, não resistiu após ter a moto atingida por um veículo em Americana.

Já o técnico de enfermagem Lucas Ribeiro Santana, 22, perdeu a vida em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).