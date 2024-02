Visita de Bolsonaro em Americana será em churrascaria e deverá ter filiação de Chico ao PL

A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Americana, marcada para esta sexta-feira (1º), teve local e horário divulgados nesta quinta. Ele estará na Churrascaria Grill Sul, onde vai almoçar com o prefeito Chico Sardelli (PV), que deverá selar sua filiação ao PL no encontro, previsto para as 13h.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, no recinto da Festa do Peão, durante visita a Americana que atraiu milhares de apoiadores, em 2022 – Foto: Roberto Gardinalli / Estadão Conteúdo

Também nesta sexta, Bolsonaro marcará presença em Nova Odessa, para um café com Benjamim Bill Vieira de Souza (PL), ex-prefeito da cidade e pré-candidato às eleições deste ano.

A reunião está agendada para as 15h, na conveniência do Auto Posto Max, na Avenida Ampélio Gazzetta, em frente ao Centro de Distribuição dos Supermercados São Vicente. As informações foram divulgadas por Bill em suas redes sociais.

O ex-presidente terá um compromisso em Santa Bárbara d’Oeste, neste sábado, a partir das 11h30, no Esporte Clube Barbarense. No evento, o atual prefeito e pré-candidato à reeleição Rafael Piovezan vai se filiar ao PL – atualmente ele está no MDB.

Bolsonaro já esteve na região em abril de 2022, quando participou de uma motociata que saiu de São Paulo e teve como destino o recinto da Festa do Peão, em Americana, onde ele discursou para milhares de apoiadores.