Visita de Bolsonaro a Americana mobiliza apoiadores da região

Reportagem do LIBERAL falou com moradores de Americana, Paulínia, Sumaré e Santa Bárbara; confira a galeria de fotos

Passarelas foram tomadas por pessoas que aguardavam o presidente - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) mobilizou e reuniu um grande número de apoiadores de cidades da região de Americana no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), ao longo das ruas da Praia Azul, nos acostamentos e passarelas da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), por onde o político passou, na tarde desta sexta-feira, em uma motociata.

O aposentado Ronaldo dos Santos, 51, que mora a dois quarteirões do local do evento, estava no portão para ver a passagem do presidente. “Me sinto contente em saber que vai passar perto da minha casa”, comentou.

Passarelas foram tomadas por pessoas que aguardavam o presidente

Motociata de Bolsonaro até Americana (41).JPG Apoiadores prestigiaram a estadia do presidente no município – Fotos: Marcelo Rocha

Os irmãos e motoristas Cleber e Claudio dos Santos, de 45 e 51 anos, respectivamente, foram cedo ao recinto. O horário de chegada do presidente estava previsto para 11h30, mas os irmãos de Sumaré quiserem garantir um lugar próximo ao político e chegaram no CCA por volta de 10 horas.

“É o nosso presidente por isso quisermos vir. Desde ontem estamos na expectativa e não poderíamos perder essa oportunidade”, disse Cleber.

Eleitor de Bolsonaro, Carlos Alexandre Reis, 41, vendedor externo, pedalou 60 km (entre ida e volta) de Paulínia até Americana com um único objetivo: encontrar Jair Bolsonaro. “Quero ver ele, o presidente que votei”, afirmou.

Grupos de apoiadores também se concentraram nos acostamentos e passarelas da SP-304. Jéssica Correa, 27, auxiliar de costura, moradora do Jardim do Pântano, em Santa Bárbara d’Oeste, não conseguiu ir até ao local, mas garantiu sua vaga na passarela do bairro Geriva. Ela levou a filha Emily, de 1 ano.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) e a Polícia Militar informaram que prestaram apoio, mas não registraram nenhuma ocorrência.

Ambulantes

Além de apoiadores, o evento reuniu vendedores ambulantes de Americana, Mogi das Cruzes e até outras partes do País. O vendedor de bandeiras, faixas e camisetas, Davi Monteiro, 27, de Mogi das Cruzes, diz que a empresa para a qual trabalha sempre vende os artigos nas carreatas do político. “Hoje [sexta] é meu primeiro dia, mas sei que em um dia bom como hoje, vamos vender mais de R$ 500”, arriscou Davi.

Além dos artigos de vestuário, ambulantes de comida se reuniram na parte externa, como Emerlindo Aparecido da Costa, 56. Ao lado da esposa Elenaide Freira da Silva, 57, os americanenses montaram uma barraca com espetinhos e bebidas. No fim do evento, a equipe de reportagem perguntou a avaliação deles sobre as vendas. “Olha, vendemos muito bem, mas acredito que poderíamos ter vendido muito mais”.