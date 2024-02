Agenda de Bolsonaro na região inclui Nova Odessa

Ex-presidente vai participar de um café com o ex-prefeito Bill nesta sexta-feira; encontro está previsto para as 15h

Além de passar por Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também estará em Nova Odessa, nesta sexta-feira (1º), para participar de um café com o ex-prefeito da cidade Benjamim Bill Vieira de Souza, que está na mesma legenda.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante ato na Avenida Paulista – Foto: Taba Benedicto/Estadão Conteúdo

O encontro está previsto para acontecer a partir das 15h, na conveniência do Auto Posto Max, na Avenida Ampélio Gazzetta, em frente ao Centro de Distribuição do São Vicente.

O objetivo da visita de Bolsonaro será para marcar o apoio a Bill na corrida para mais um mandato como chefe do Executivo. Bill foi prefeito de Nova Odessa entre 2013 e 2020.

No mesmo dia, Bolsonaro também deve participar uma agenda em Americana, com o prefeito Chico Sardelli (PV), que tentará a reeleição, mas o horário ainda não foi definido.

No sábado, o ex-presidente estará às 11h30, em Santa Bárbara, no Esporte Clube Barbarense, para um evento partidário que também incluirá a filiação do atual prefeito e pré-candidato à reeleição Rafael Piovezan, que deixará o MDB para migrar ao PL.