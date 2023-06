Ex-prefeito de Nova Odessa, Bill se filia ao PL sob os olhares de Bolsonaro e Tarcísio

Ex-chefe de Executivo esteve em evento que contou com lideranças da legenda - Foto: Divulgação

Ex-prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza se filiou ao PL no último sábado, em Jundiaí, sob os olhares do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora é seu colega de partido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Bill, que até então estava no PSDB, assinou a ficha de filiação em encontro realizado pelo PL. O evento também contou com outros nome de peso do partido, como o senador Marcos Pontes; o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado; e o presidente nacional da legenda, Waldemar Costa Neto.

De partido novo, Bill, que foi prefeito de Nova Odessa entre 2013 e 2020, deve se candidatar para o cargo nas eleições do próximo ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Deixo o PSDB pela porta da frente, até então meu único partido, onde me elegi vereador, prefeito e fui coordenador regional. O PL é um partido com histórico de lutas e embates por um Brasil melhor, que protege o cidadão e busca a justiça social. Minha vida sempre foi pautada por desafios e esse, sem dúvida, é mais um que encaro com vontade e determinação”, disse.

Outros políticos também o PSDB pelo PL no último sábado, entre eles o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado.