Prefeitura começa recuperação emergencial do asfalto da Estrada Municipal Ivo Macris

Medida ocorre após acordo entre a Prefeitura de Americana e o DER sobre as condições da via

Servidores fazem reparos emergenciais no asfalto da Estrada Municipal Ivo Macris - Foto: Ariel Ferreira/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana deu início nesta segunda-feira (10) às obras de recuperação do asfalto da Estrada Municipal Ivo Macris. O serviço, segundo a administração, tem caráter emergencial e está sendo executado em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Após essa ação emergencial, a empresa responsável pelas obras de recape, realizadas em 2022, fará o trabalho necessário para a recuperação do pavimento. A previsão do DER, que foi o responsável pela obra de recuperação do asfalto, é de que o serviço seja refeito a partir da segunda quinzena deste mês.

“Os pontos com deformação na pavimentação receberão esse trabalho paliativo, para que a via ofereça as condições necessárias para o trânsito de veículos”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, em nota divulgada pela prefeitura na manhã desta segunda-feira.

A Estrada Municipal Ivo Macris liga Americana a cidades como Paulínia e Cosmópolis. A recuperação asfáltica da via teve início em dezembro de 2021 e integrou o programa Novas Estradas Vicinais, do Governo do Estado. A obra foi concluída em dezembro de 2022 e o investimento total foi de R$ 14,2 milhões.

Porém, um mês após a conclusão, a pista já tinha buracos, como noticiou a reportagem em janeiro de 2023. Desde então, a situação só se agravou e virou alvo de reclamações de motoristas.

Enquanto as condições da pista pioravam, DER e Prefeitura de Americana se contrapunham quanto às responsabilidades.

Estrada Ivo Macris está cheia de buracos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Executivo americanense chegou a dizer que não estava fazendo a manutenção da pista porque a recuperação asfáltica foi entregue com problemas, portanto, este fato precisaria ser resolvido antes.

Já a autarquia estadual apontou que há um problema de drenagem da Ivo Macris, que seria de responsabilidade da prefeitura. A administração discordou.

Nos últimos meses, foram realizadas reuniões para que as partes pudessem chegar a um consenso, o que aconteceu no fim de abril.

Ficou acordado que o DER obrigaria a empresa contratada a refazer a recuperação, enquanto a prefeitura realizaria uma operação tapa-buraco e manutenções no entorno e no sistema de drenagem.