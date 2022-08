Obras de recuperação da Estrada Ivo Macris estão 68% concluídas, aponta DER

Entrando na fase final dos trabalhos, a via ainda deve receber em breve reparos no pavimentação, camada de rolamento e sinalização

A obra de recuperação da pavimentação da Estrada Municipal Ivo Macris, que liga Americana, Cosmópolis e Paulínia, está 68% concluída, de acordo com o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), responsável pelo serviço.

Iniciada em dezembro do ano passado, com previsão de finalização em um ano, a recuperação da estrada deve terminar somente em novembro deste ano. Segundo DER, nesta fase final serão realizados reparos no pavimento, aplicação de camada de rolamento e sinalização definitiva.

Recuperação do asfalto da Estrada Ivo Macris deve terminar em novembro – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com investimento de R$ 13,4 milhões, a obra abrange a restauração da via, com extensão de cerca de 15 quilômetros, o equivalente ao trajeto de Americana até Paulínia. Os trabalhos também contam com a criação de três rotatórias e aperfeiçoamento na sinalização e drenagem da estrada.

CAMINHÕES

Em reunião realizada em março com representantes da Prefeitura de Americana, do DER, vereadores do município e o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), o prefeito Chico Sardelli (PV) cogitou a instalação de uma balança na estrada, para controlar o tráfego de caminhões, problema antigo na via.

Via recebeu diversas melhorias, em reforma iniciada no ano passado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No entanto, segundo a administração municipal, não houve avanço na negociação junto ao DER. Com essa opção de controle de caminhões descartada, a prefeitura cogita reinstalar radares na estrada.

Além disso, na ocasião também foi sugerido que o controle do tráfego fosse realizado por um pedágio na estrada, ideia que foi imediatamente descartada por Chico.