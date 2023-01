Obra é finalizada, mas Ivo Macris já está com buracos

A obra de recuperação do pavimento da Estrada Ivo Macris, que liga as cidades de Americana, Cosmópolis e Paulínia, terminou no mês passado, mas a via já está com buracos.

O LIBERAL esteve no local nesta quarta e verificou que as condições da pista, de fato, melhoraram. No entanto, o asfalto cedeu em determinados pontos.

Procurado pela reportagem, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que “vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação da via e irá acionar a empresa responsável pelos serviços para tomar as medidas cabíveis.”

Trabalho na Ivo Macris terminou no mês passado – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Iniciada em dezembro de 2021, a reforma fez parte do programa Novas Estradas Vicinais, do Governo de São Paulo, e contemplou 15,8 km de extensão, o equivalente ao trecho de Americana até Paulínia.

Além da recuperação asfáltica, houve instalação de defensas metálicas, bem como sinalização horizontal e vertical. O investimento foi de R$ 14,2 milhões.

Na última terça, o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, apontou que, com o fim das obras, cabe ao DER fazer a manutenção. “A gente passou lá no local e o serviço está em ordem. Agora, tem de ter manutenção”, afirmou.

Segundo ele, durante a obra, a prefeitura solicitou ajustes no serviço, e os pedidos foram acatados. “Houve a mudança na planilha da empresa, e realmente fez um serviço melhor na frente da Santista e no decorrer da Ivo Macris. Eles fresaram mais o pavimento, reforçaram alguns locais”, disse.

RADAR. Conforme o LIBERAL noticiou no ano passado, a Ivo Macris passará a ter um radar na altura do número 1.080, nos dois sentidos.

Nesta terça, Adriano contou que, além de velocidade, o aparelho vai fiscalizar o número de eixos dos caminhões e aplicar multa para quem estiver com mais de três. O objetivo é evitar prejuízos ao asfalto. O equipamento deve ser instalado em março.

Colaborou Lucas Ardito.