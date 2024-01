Um ano após obra, Estrada Ivo Macris já tem pelo menos 50 buracos

A Estrada Municipal Ivo Macris, que liga as cidades de Americana, Cosmópolis e Paulínia, passou por recuperação asfáltica há um ano, mesmo assim já tem pelo menos 50 buracos, segundo apurou o LIBERAL, ao trafegar pelos 15,8 km de extensão da via nesta quinta-feira (25).

Após questionamento da reportagem, a Prefeitura de Americana informou que enviou um relatório para o DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Já a autarquia disse que uma equipe técnica irá ao local.

Ivo Macris é alvo de reclamações por conta dos buracos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O trecho mais prejudicado vai do Museu do Salto Grande até a entrada do Assentamento Milton Santos, em Americana. Em alguns pontos, os buracos se acumulam e os motoristas precisam desviar, sendo que vários deles chegam a entrar na contramão.

Uma curva em frente à entrada do Milton Santos foi noticiada pelo LIBERAL em julho de 2023. Na oportunidade, moradores contaram que, além de terem que desviar, os motoristas precisam frear bruscamente e, por vezes, acabam perdendo o controle do veículo. Nesta quinta, o problema continuava sem solução.

Além do asfalto prejudicado, a reportagem recebeu reclamações de caminhões que entram na contramão ou tampam as suas placas para conseguirem burlar os radares que ficam na altura do número 1.080, nos dois sentidos. Os aparelhos multam veículos com mais de três eixos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Tem caminhão grande que para aqui perto do Sobrado Velho, tampa a placa e vai assim até a entrada do Museu Salto Grande. Lá eles tiram a placa e vão embora. E no sentido contrário acontece a mesma coisa”, contou a diarista Angelita Climaco Oliveira, de 38 anos.

Já o operador de máquinas Aparecido Ferreira Guedes, 50, passa pela estrada todos os dias para fazer o caminho de Americana até Paulínia e confirmou que os caminhões tentar burlar os radares.

“A gente fala para salvar vidas, porque está realmente muito perigoso. A estrada já está perigosa por causa dos buracos e do mato alto, mas tem mais essa dos caminhões”, apontou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A recuperação asfáltica teve início em dezembro de 2021 e integrou o programa Novas Estradas Vicinais, do Governo de São Paulo. A obra foi concluída em janeiro de 2023 e o investimento total foi de R$ 14,2 milhões. Já o radar foi instalado em março do ano passado pela Prefeitura de Americana.

Após questionamento da reportagem, a administração e o DER se contrapuseram quanto à responsabilidade da estrada. A prefeitura disse que tem ciência da situação e que enviou um relatório dos problemas ao departamento, que contratou a empresa para execução da obra.

Por sua vez, a autarquia disse que irá enviar “uma equipe técnica para avaliar a situação da Ivo Macris, cuja manutenção é de responsabilidade da prefeitura”.