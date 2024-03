DER diz que falta de drenagem prejudicou asfalto da Ivo Macris

Um problema de falta de drenagem prejudicou o asfalto da Estrada Ivo Macris, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A via, que liga as cidades de Americana, Cosmópolis e Paulínia, passou por recuperação há mais de um ano, porém, conforme o LIBERAL noticiou em janeiro deste ano, a pista já tem pelo menos 50 buracos.

Estrada Ivo Macris está novamente em situação precária – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ainda de acordo com o departamento, a Prefeitura de Americana tem a incumbência de fazer a manutenção da drenagem da via. Por sua vez, o Executivo americanense disse que o sistema de drenagem é de responsabilidade do DER.

No início deste ano, o LIBERAL recebeu reclamações quanto às condições da Ivo Macris. A reportagem foi ao local e constatou que o trecho mais prejudicado vai do Museu do Salto Grande até a entrada do Assentamento Milton Santos, em Americana.

Em alguns pontos, os buracos se acumulam e os motoristas precisam desviar, sendo que vários deles chegam a entrar na contramão.

Uma equipe do DER foi ao local, realizou vistoria e preparou um laudo a ser apresentado para a prefeitura. Entretanto, os órgãos se contrapuseram quanto à responsabilidade das manutenções.

Manutenção

A autarquia afirmou que realizou reparos solicitados pela administração, mas o Executivo não estava fazendo a manutenção da via.

Por sua vez, a prefeitura apontou problemas na recuperação asfáltica entregue e que o DER precisava solucioná-los antes de qualquer intervenção.

Nesta segunda (18), o departamento avaliou que os problemas do sistema de drenagem foram causados pela vegetação e terra que levaram a um entupimento. “Isso é explicado pela falta de conservação da estrada, de responsabilidade da prefeitura”, apontou.

“A falta de conservação fez com que a água penetrasse no pavimento, deteriorando-o. Foram constatadas deformações no asfalto. A empresa responsável pela execução do pavimento foi contatada e irá executar os serviços necessários de reparação”, completou.

A Prefeitura de Americana negou que o sistema de drenagem seja de sua responsabilidade e disse que notificou o órgão estadual para que a empresa responsável pela recuperação asfáltica da estrada realize a manutenção.