Americana passa dos 20 mil casos de Covid-19 e se aproxima de 600 mortes

Em meio ao avanço de uma nova onda da doença, cidade tem ocupação recorde de leitos para pacientes com coronavírus

Americana ultrapassou, nesta sexta-feira (11), os 20 mil casos confirmados de Covid-19. Segundo dados do boletim da Vigilância Epidemiológica do município, foram adicionados mais 187 diagnósticos positivos da doença, chegando a 20.165 infecções.

Ainda nesta sexta, foi registrado mais um óbito pela doença, de uma mulher de 84 anos que morava no Jardim da Paz e morreu no dia 9 de junho. No total, Americana registrou 19 mortes em junho. Desde o início da pandemia, são 594 óbitos.

A pandemia não dá sinal de arrefecimento na cidade. Os últimos três meses – março, abril e maio – foram os piores em relação ao número de mortes causadas pela doença, conforme levantamento do LIBERAL em dados dos boletins da Vigilância.

Nesta semana, reportagem do LIBERAL mostrou que, apesar de uma redução nos óbitos em maio, o mês foi o que registrou o maior número de infectados pela doença, cerca de 2,6 mil casos.

Nos hospitais, o cenário também é preocupante. Na quarta (9) e na quinta-feira (10), Americana bateu recordes, durante a pandemia, de internações em leitos voltados a pacientes com a Covid-19 ou com suspeita, ultrapassando a casa dos 200 internados nos quatro hospitais locais.

Na ocupação divulgada nesta sexta (veja abaixo), eram 92 leitos com respiradores ocupados, entre 99 disponíveis (93%), e todos os 107 leitos sem respiradores com pacientes internados.

Veja a ocupação de leitos com respiradores nesta sexta-feira (11)

Hospital Existentes Ocupados % Hospital Municipal 26 19 73% São Lucas 21 21 100% São Francisco 16 16 100% Unimed 36 36 100% Total 99 92 93% Fonte: Prefeitura de Americana

Veja a ocupação de leitos sem respiradores nesta sexta-feira (11)

Hospital Existentes Ocupados % Hospital Municipal 42 42 100% São Lucas 18 18 100% São Francisco 19 19 100% Unimed 28 28 100% Total 107 107 100% Fonte: Prefeitura de Americana

Apesar da sobrecarga no sistema de saúde e de uma recomendação do governo do Estado, a Prefeitura de Americana ainda não fala em ampliar restrições.

Vacinação

Nesta quinta, Americana ultrapassou a marca de 100 mil doses aplicadas contra a Covid-19. Desse total, 67.427 foram de primeiras doses e 32.990 de segundas.

A marca simbólica foi alcançada quase cinco meses após a primeira vacina ser aplicada na cidade, no dia 21 de janeiro.

Atualmente, o município aplica as vacinas CoronaVac e AstraZeneca. Neste sábado, porém, Americana deve dar início à imunização com a vacina da Pfizer, cujo primeiro lote chegou nesta quinta.