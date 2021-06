Americana registra recorde de internados desde o início da pandemia

Quatro hospitais com leitos para pacientes com Covid ou suspeita registram 195 internados nesta quarta-feira

Os três hospitais particulares registram lotação máxima de respiradores e enfermarias - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os quatro hospitais de Americana com leitos para pacientes com Covid ou suspeita da doença registram volume recorde de internados nesta quarta-feira (9). São no total 195 pessoas hospitalizadas, das quais 94 estão com respiradores e 101 em enfermarias. Esse é o maior número desde o início da pandemia.

Até então, o dia com mais internados havia sido 31 de março, com 193 pessoas. O levantamento foi realizado pelo LIBERAL com base nos boletins diários divulgados pela Prefeitura de Americana. Durante o ápice da primeira onda, em 2020, o número total de internados não ultrapassou 100 pessoas.

O LIBERAL mostrou que o total de internados esta semana já alcançou o segundo pico da pandemia. Entre terça e quarta-feira, foram registradas 12 novas internações.

Nesta quarta-feira, o Hospital Municipal tem 22 pacientes em leitos com respiradores, e possui quatro aparelhos vagos. Na enfermaria, todos os 30 leitos estão ocupados e mais três foram mobilizados para atender a demanda.

Os três hospitais particulares registram lotação máxima de respiradores e enfermarias. Apenas no Hospital São Lucas consta um leito clínico (sem respirador) vago.

No Hospital São Francisco, 16 pessoas estão em respiradores e 20 na enfermaria. No Hospital Unimed, são 33 utilizando respiradores e outros 33 em leitos clínicos. No Hospital São Lucas, são 23 pacientes em leitos intensivos e 15 na enfermaria Covid.

Os dados dos quatro hospitais incluem moradores de Americana e de outras cidades da região.

Vigilância informa mais 10 mortes

Americana registrou mais 10 óbitos de pessoas contaminadas pelo coronavírus

Homem de 73 anos que morava no Jardim Guanabara. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 7de junho. Era hipertenso;

Homem de 55 anos que morava no Jardim Santana. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 4 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 56 anos que morava no bairro Santa Maria. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 2 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 60 anos que morava no Jardim dos Lírios. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 7 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 50 anos que morava na Cidade Jardim. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 3 de junho. Era hipertenso;

Mulher de 59 anos que morava no Antonio Zanaga. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 7 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 31 anos que morava na Vila Belvedere. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 7 de junho. Sem informação de comorbidade;

Mulher de 65 anos que morava na Cidade Jardim. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 5 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 39 anos que morava no bairro Santo Antônio. Estava internado em hospital particular de Americana e faleceu em 2 de junho. Sem informação de comorbidade;

Mulher de 88 anos que morava no Parque Gramado. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 7 de junho. Era hipertensa.

Foram contabilizadas mais 287 infecções pelo coronavírus nesta quarta-feira, incluindo os 10 óbitos. O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 19.806 casos positivos, sendo 48 internados, 593 óbitos, 751 em isolamento domiciliar e 18.414 recuperados.