Pela primeira vez, hospitais de Americana ultrapassam 200 internados em leitos Covid

Pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os quatro hospitais de Americana com leitos para atendimento da doença registram mais de 200 pessoas internadas. Nesta quarta-feira (9), o total de hospitalizados já havia batido o recorde, com 195 pacientes.

Hoje, são 90 pacientes fazendo uso de respiradores e 111 em enfermarias, totalizando 201 pessoas. Esse total inclui casos suspeitos e confirmados para a doença, e também moradores de outras cidades da região atendidos nos hospitais de Americana.

Com a disparada de internações nas últimas semanas, os hospitais precisaram mobilizar recursos para dar conta da demanda. Em um mês, os leitos para atendimento Covid saltaram de 151 para 205 em Americana, um aumento de 35%.

No Hospital Municipal, estão internados 26 pacientes com respiradores e 39 em leitos clínicos. A capacidade da enfermaria Covid é de 30 vagas, e nove pessoas precisaram ser acomodados em leitos de retaguarda.

No Hospital São Francisco, 34 pacientes estão internados, dos quais 16 estão usando respiradores. O Hospital Unimed tem 68 pessoas internadas em leitos Covid, dos quais 36 estão em respiradores. No Hospital São Lucas, o total de internados chega a 38, com 20 pacientes com respiradores.

A taxa geral de ocupação no município é de 95% dos leitos com respiradores, com lotação máxima nas enfermarias. O HM tem 84% de ocupação dos leitos semi-intensivos.

Veja a ocupação de leitos com respiradores nesta quinta-feira (10)

Hospital Existentes Ocupados % Hospital Municipal 26 22 85% São Lucas 20 20 100% São Francisco 16 16 100% Unimed 32 32 100% Total 94 90 96% Fonte: Prefeitura de Americana

Veja a ocupação de leitos sem respiradores nesta quinta-feira (10)

Hospital Existentes Ocupados % Hospital Municipal 39 39 100% São Lucas 18 18 100% São Francisco 18 18 100% Unimed 36 36 100% Total 111 111 100% Fonte: Prefeitura de Americana

Restrições

O governador João Doria (PSDB) recomendou ontem aos municípios com ocupação de UTIs acima de 90% a adoção de medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia. Em Americana, o prefeito Chico Sardelli (PV) havia declarado na terça-feira que não iria adotar nenhuma restrição.

Na quarta-feira, após a recomendação do Estado na coletiva de imprensa, o município foi questionado. A prefeitura alegou que não havia sido oficialmente notificada da recomendação, e disse que a situação é avaliada diariamente.

Nesta quinta-feira, a prefeitura disse que “Americana segue as regras do Plano São Paulo e, até o momento, não recebeu nenhuma notificação do governo estadual sobre alterações no Plano”.

Mesmo atingindo a ocupação de 80% em UTIs, critério do Plano São Paulo que indica o regresso de uma região à fase vermelha, o Departamento Regional de Campinas segue na fase de transição. O governador João Doria manteve todo o Estado nessa etapa até o dia 30 de junho.

Casos

A Vigilância Epidemiológica registrou 172 novos casos positivos de coronavírus, nenhum deles óbito. O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 19.978 casos positivos, sendo 46 internados, 593 óbitos, 766 em isolamento domiciliar e 18.573 recuperados.