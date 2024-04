Incêndio atinge área de mata na Vila Dainese, em Americana

Chamas se alastraram rapidamente e moradores entraram em contato com os bombeiros, que atuam na ocorrência

Incêndio atingiu área de mata na Vila Dainese – Foto: Débora Adriana Veloz Garbo

O Corpo de Bombeiros de Americana atua no combate a um incêndio em área de mata na Rua Francisco Giongo, na Vila Dainese, em Americana, na noite desta sexta-feira (26). As chamas se alastraram rapidamente e vários moradores entraram em contato com a corporação.

De acordo com os bombeiros, eles foram acionados às 18h50, e, cerca de uma hora depois, a equipe ainda permanecia no local.

A assistente financeira Débora Adriana Veloz Garbo, moradora da região, disse ao LIBERAL que, infelizmente, os incêndios ocorrem com frequência naquelas imediações.

