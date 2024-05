‘Cenário de guerra’, diz morador de Americana que estava no Rio Grande do Sul

O morador de Americana e gerente executivo de RH (Recursos Humanos), Jean Ricardo Salgals, 47, viu de perto a situação de calamidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos últimos dias. Os municípios foram afetados por conta da cheia do Rio Guaíba.

Municípios foram afetados por conta da cheia do Rio Guaíba – Foto: Divulgação

Salgals foi a trabalho para Nova Santa Rita, a 28 km de Porto Alegre, no último dia 28. Naquele dia, já estava chovendo no Estado, sem maiores consequências.

Ele chegou a almoçar na capital gaúcha e ficou na região entre terça (30) e quarta-feira (1º), quando a situação piorou.

A partir da cheia do Guaíba, as cidades ao redor de Porto Alegre e a população ribeirinha foram prejudicadas. De acordo com o gerente de RH, 80 funcionário de sua empresa estão desabrigados e precisarão de suporte.

Ainda conforme relato de Salgals, é possível ver corpos boiando em algumas cidades, o que tem chocado os moradores.

Nos supermercados, pessoas têm comprado vários pacotes de arroz e de macarrão, bem como bandejas de ovos. As empresas paralisaram as atividades. Ele também ficou dois dias sem energia elétrica e sem água.

Gerente de RH, Jean Salgals viu de perto as enchentes no Rio Grande do Sul – Foto: Arquivo pessoal

“Eu fui em uma igreja onde pessoas estão sendo acolhidas e você via, lá, famílias só com a roupa do corpo dizendo que perderam tudo e que queriam comer alguma coisa. Crianças perdidas de pai e mãe. Cenário de guerra. É bem triste e desolador mesmo”, contou.

O gerente de RH chegou a ficar ilhado no Rio Grande do Sul. Na noite deste domingo (5), por rodovias no interior do Estado, Salgals conseguiu pegar um caminho que chegasse a Americana na tarde desta segunda (6).