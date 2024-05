Americana vai receber R$ 2,8 milhões de verbas federais para custeio na Saúde

A Prefeitura de Americana irá receber R$ 2,8 milhões do Ministério da Saúde, após propostas apresentadas por deputados federais para custeio de unidades do município. A destinação foi oficializada por meio de duas portarias publicadas pelo órgão federal no fim de abril.

As verbas integram a categoria de “Emendas de Comissão” no orçamento do ministério, ou seja, o FNS (Fundo Nacional de Saúde) tem R$ 21,2 bilhões já separados em seus cofres para que os parlamentares possam indicar unidades a serem contempladas com emendas no Brasil.

No caso de Americana, a Atenção Especializada irá receber R$ 1,4 milhão, sendo R$ 1 milhão de Carla Zambelli (PL-SP), R$ 250 mil de Kim Kataguiri (União Brasil-SP), R$ 100 mil de Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) e R$ 50 mil Miguel Lombardi (PL-SP).

Já a Atenção Primária será contemplada com R$ 1,4 milhão, sendo R$ 900 mil de Miguel Lombardi e R$ 500 mil de Nilto Tatto (PT-SP).

Segundo a prefeitura, os recursos da Atenção Especializada serão utilizados em consultas e exames especializados contratados junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), bem como coberturas sobre atendimentos realizados no Hospital São Francisco e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Por sua vez, a verba da Atenção Primária será utilizada na compra de serviços, insumos e materiais diversos na rede básica.

Os montantes serão transferidos, em parcela única, ao Fundo de Saúde de Americana e só podem ser utilizados para custeio – não podem ser aplicados, por exemplo, em construções.