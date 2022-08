Taxa de transmissão da Covid-19 cai na região após novo pico de casos

Estabilização da pandemia vai depender do surgimento ou não de uma nova variante ou subvariante, diz pesquisadora

Idosos recebem a 4ª dose da vacina que protege contra a Covid-19, em Americana - Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana

Depois de um novo pico de casos entre maio e julho, a taxa de transmissão do coronavírus voltou a ficar abaixo de 1 na região de Campinas, segundo dados da plataforma SP Covid-19 Info Tracker, que passou a fazer o monitoramento em setembro de 2020.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O índice chegou a 0,89 nesta semana. O número demostra que um grupo de 100 pessoas com o vírus pode infectar outras 89, ou seja, trata-se de um recuo das infecções. Em fevereiro deste ano, a taxa de transmissão era de 1,07 e, em janeiro, atingiu 1,63.

Coordenadora do projeto e pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo), Marilaine Colnago afirma que a estabilização da pandemia vai depender do surgimento ou não de uma nova subvariante.

“Com o cenário atual, acreditamos que dê uma estabilizada, mas se surgir uma variante ou subvariante, a situação muda de novo, porque aí as pessoas já estão de novo suscetíveis a pegar e transmitir. Por isso que ficamos em estado de alerta, monitorando, porque a maior preocupação é a chegada de uma variante ou subvariante”, diz.

Como precaução, a pesquisadora ainda recomenda o uso de máscaras em ambientes fechados. “Há muita confusão entre estar gripado, com Covid. E as pessoas que estão gripadas não testam e também não ficam em casa, então, na dúvida, acho mais prudente usar a máscara”, afirma.

Em Americana, segundo a prefeitura, o cenário da Covid-19 vem se mantendo da mesma forma que no restante do Estado, com queda na taxa de transmissão e, consequentemente, na de internação.

Nesta sexta-feira, cinco dos 18 leitos com respiradores estavam ocupados no município. E apenas um dos 25 sem respiradores era usado. A cidade tem 44.728 casos positivos da doença e 991 mortes. Desde maio, 32 pessoas morreram pela doença – destas, 31 eram idosas.

Em Santa Bárbara d’Oeste, foram contabilizados 40.163 casos e 904 mortes. Segundo a Secretaria de Saúde, na sexta-feira não havia pacientes internados em decorrência da Covid na rede pública municipal.

“Ainda não é possível afirmar, com 100% de certeza, se as contaminações por coronavírus na cidade e região seguirão em queda nas próximas semanas ou meses. Entretanto, a pasta tem observado que, não apenas os indicadores do município, mas de toda a região de Campinas, têm apresentado uma constante queda nas últimas semanas”, informou a secretaria.

No município de Sumaré, foram registrados desde o início da pandemia 42.977 casos positivos de Covid e 1.106 óbitos em decorrência da doença. Neste momento, afirma a Secretaria de Saúde, o número de internação de pacientes com sintomas do coronavírus, reduziu significativamente na UPA Macarenko.

Também na RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia contabilizou, até o momento, 37.692 casos da doença e 871 mortes. Em Nova Odessa, 11.094 moradores contraíram o vírus e 266 morreram em decorrência dele.