Americana recebe lote de vacinas da Pfizer

A Prefeitura de Americana divulgou na noite desta quinta-feira (10) que recebeu um lote de 3.318 vacinas da Pfizer, contra a Covid-19. Havia expectativa dos municípios para as remessas do imunizante, que, até então, estava disponível apenas nas capitais.

Doses da Pfizer chegaram em Americana – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Segundo a prefeitura, o lote será utilizado para vacinar profissionais da educação entre 18 e 44 anos e pessoas com deficiência permanente com idade a partir de 18 anos.

A vacinação para esses grupos ocorre a partir do sábado (12) e deve ser agendada pela internet, neste site. Serão disponibilizadas 600 doses da Pfizer na unidade de saúde do Jardim São Paulo e mais 600 na do Jardim Brasil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O imunizante da Pfizer é o terceiro que chega à região. Até então, a vacinação era feita com doses da CoronaVac, uma parceria do Instituto Butantan com o laboratório Sinovac, da China, e a AstraZeneca, parceira da Fiocruz com a universidade de Oxford.

Estudos da Pfizer apontam que a primeira dose do imunizante é 93% eficaz após duas semanas. Na manhã desta sexta, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso da vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos, o que a torna, até então, a única com a permissão para ser aplicada em menores de 18 anos no Brasil.

Balanço

Nesta quinta-feira, Americana alcançou 100 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. Do total, 67.427 mil correspondem a primeira dose e 32.990, a segunda dose. Os que receberam a primeira equivalem a cerca de um quarto da população em Americana, que tem 242 mil habitantes.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A vacinação nos postos de saúde tem ocorrido de acordo com as remessas enviadas pelo governo do Estado e federal. Com as doses, os municípios organizam as faixas etárias e grupos que podem receber a imunização, seguindo também orientações do Plano Nacional de Imunização.

Na quarta-feira (9), o governador João Doria anunciou uma antecipação de 15 dias no calendário de vacinação de todos os adultos com até 18 anos.

Cenário

Apesar de alcançar uma marca significativa na vacinação, Americana vive o pior cenário quanto à ocupação dos leitos para pacientes com Covid-19 ou com suspeitas de infecção.

Após um dia de recorde de internações, na quarta, nesta quinta, o município ultrapassou a marca de 200 internados nos quatro hospitais da cidade. A prefeitura, porém, ainda não fala em aumentar as restrições.

Veja a ocupação de leitos com respiradores nesta quinta-feira (10)

Hospital Existentes Ocupados % Hospital Municipal 26 22 85% São Lucas 20 20 100% São Francisco 16 16 100% Unimed 32 32 100% Total 94 90 96% Fonte: Prefeitura de Americana

Veja a ocupação de leitos sem respiradores nesta quinta-feira (10)

Hospital Existentes Ocupados % Hospital Municipal 39 39 100% São Lucas 18 18 100% São Francisco 18 18 100% Unimed 36 36 100% Total 111 111 100% Fonte: Prefeitura de Americana

No total, a cidade tem 593 óbitos confirmados pela Covid-19 e 19.978 casos confirmados da doença. Entre os recuperados, são 18.573.