Técnico Raphael Pereira vibra com acesso do Tigre: ‘Subiu e não vai descer mais’

Técnico conversou com o LIBERAL após acesso do Tigre à Série A3 do Campeonato Paulista e ressaltou que busca o título

O Rio Branco “subiu como tinha que subir e não vai descer mais, porque está estruturado”, de acordo com o técnico da equipe, Raphael Pereira. Um dia após vencer o XV de Jaú por 3 a 0 e conquistar o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista, o comandante alvinegro falou ao LIBERAL sobre a campanha na A4 e a expectativa para a final, diante da Francana.

Raphael Pereira comemora a vitória do Tigre e o acesso à Série A3 – Foto: Júlio Cesar Costa / Ag. Paulistão

Raphael assumiu o time na 11ª rodada, de forma interina, após a demissão de Valmir Israel. Na ocasião, venceu por 2 a 1 o Taquaritinga fora de casa e foi efetivado no cargo, no qual segue invicto. Ao todo, foram nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates, que resultam em um aproveitamento de 70,3%.

Essa é a segunda passagem dele no cargo, que já havia ocupado em 2019. Curiosamente, Raphael foi o primeiro e último técnico do Tigre na quarta divisão. Nesse período, teve a função de coordenador das categorias de base. Ele enxerga o acesso conquistado como uma conclusão do trabalho iniciado cinco anos atrás.

“Eu vejo como a continuidade da oportunidade que me deram em 2019. Voltei depois de cinco anos e conseguimos melhorar o que já estava sendo bem feito desde novembro. Demos sequência numa situação que não era de terra arrasada, como muitos achavam”, disse o treinador.

Um dos principais pontos destacados por Raphael Pereira no Rio Branco de 2024 é a organização. Ele afirma que o clube, como um todo, está mais organizado. “De lá para cá o time vem se reestruturando, as dívidas diminuíram bastante e os setores do clube estão se estabilizando, desde a fisioterapia à análise de desempenho”, afirmou.

“Essa vitória não é só do campo. Eu sempre falei que, se o Rio Branco subisse em outros anos, talvez não estivesse pronto. Hoje está pronto para subir. Tanto é que subiu com propriedade, confiança e grandeza dentro de campo. Quando está ajustado fora de campo, dentro é consequência”, completou Raphael.

Sobre a final contra a Francana, o treinador diz que o time irá em busca do título. A partida de ida será em Americana, no sábado (4), às 15h, enquanto a volta acontece no dia 12, às 10h30, em Franca. O elenco se reapresenta na manhã de quarta-feira para o início dos trabalhos.

Goleiro Éder em vista à sede do LIBERAL, onde participou do programa Caderno de Esportes – Foto: Gutavo Tomazeli / Rio Branco

Eder

Nesta segunda-feira (29), o goleiro Eder visitou a sede do LIBERAL e participou do programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580). Ele foi um dos responsáveis diretos pelo acesso, fazendo defesas importantes no segundo tempo diante do XV, assim como já havia feito nas quartas, contra o Taquaritinga.

“Felicidade em conquistar este acesso, é um momento ímpar. A gente descer do ônibus no portal de Americana e ver aquela festa para gente. Estávamos aguardando ansiosamente no ônibus pela chegada, sabíamos que seria uma festa legal, mas não de tanta repercussão. A gente simplesmente parou a cidade, da entrada ao Décio Vitta”, destacou o goleiro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.