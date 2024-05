Espaços esportivos de Americana poderão ser agendados online para uso

Por meio do serviço Hora Marcada será possível reservar os espaços públicos a partir do dia 3 de junho

Os espaços esportivos de Americana poderão ser agendados para uso a partir do dia 3 de junho, de acordo com a prefeitura. Por meio do serviço Hora Marcada, será possível reservar áreas públicas, como por exemplo as quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Bartolomeu Coronelli, no Centro Cívico.

Sistema de Americana passará a funcionar a partir do dia 3 de junho – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O sistema foi criado totalmente por servidores e está em prática desde 2021 pela Secretaria de Fazenda. Além das quadras de tênis, poderão ser reservadas as Praças de Esportes do Jardim da Paz, Jardim Ipiranga, Jardim São Pedro, Nova Americana, São Vito, Vila Jones e Antônio Zanaga.

Para realizar o agendamento é preciso acessar o site da prefeitura, informando nome, CPF, e-mail e número de telefone, além de selecionar o espaço e o horário desejado. Segundo o município, a reserva prévia será obrigatória para a utilização das quadras.

“Sempre digo que a prefeitura deve ser um órgão facilitador para a nossa população, e essa é mais uma novidade que vem para proporcionar mais praticidade ao dia a dia dos cidadãos”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL).

“Essa ferramenta é uma novidade que já vínhamos estudando há algum tempo e agora, graças ao empenho dos nossos servidores municipais e ao esforço conjunto das secretarias, vai sair do papel para beneficiar os americanenses que utilizam os nossos espaços esportivos”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Conforme noticiado pelo LIBERAL, Leal irá deixar a pasta provisoriamente nos próximos dias para atuar na campanha de Chico à reeleição. Até o momento, o secretário não se manifestou sobre o assunto.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.