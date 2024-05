Ex-vereador Pedro Peol é o novo secretário de Esportes de Americana

O novo secretário de Esportes de Americana é o ex-vereador Pedro Peol, que até então atuava na Secretaria de Governo. A confirmação foi feita pela prefeitura na tarde desta quinta-feira (16).

O ex-parlamentar assume o lugar de Marcio Leal, que deixou a pasta para trabalhar na campanha de Chico Sardelli (PL) à reeleição como prefeito.

O novo secretário de Esportes de Americana, Pedro Peol – Foto: Divulgação

Peol foi presidente da Câmara de Americana no biênio 2015-2016 e faz parte do mesmo grupo político de Chico. No início de 2015, inclusive, chegou a exercer a função de prefeito por alguns dias. No mandato atual, também foi secretário adjunto de Trânsito.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O Marcinho realizou um excelente trabalho à frente da Secretaria de Esportes, com entrega de obras importantes de revitalizações dos espaços esportivos, incluindo nosso velódromo. Os campeonatos Gigantão e Gigantinho são um verdadeiro sucesso, resultado da dedicação dele e de toda sua equipe”, disse Chico.

“Esse trabalho terá continuidade com o Pedro, uma pessoa que tem uma vasta experiência e que já contribuiu em outras áreas da nossa gestão. Ele vem agora também deixar sua colaboração com nosso Esporte”, completou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Peol é o terceiro secretário a assumir a secretaria de Esportes na atual gestão. Antes, Grasiele Agostinho Rezende esteve à frente da pasta até novembro de 2022, quando pediu exoneração e deu lugar a Marcio.

Conforme apuração do LIBERAL, Marcio deixa a secretaria de forma provisória para trabalhar na coordenação da campanha de Chico à reeleição, assim como fez em 2020.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A tendência é que ele retorne ao cargo após o período eleitoral ou no começo de 2025 – caso Chico seja reeleito -, apesar de não ter confirmado o possível retorno.

“Eu saio da Secretaria de Esportes por projetos pessoais. Sempre trabalhei na área política e gosto desta área. Estou no grupo do prefeito Chico Sardelli e vou continuar, agora em outras funções, ajudando na parte de campanha eleitoral, pré-campanha e cuidando dessa parte do grupo”, disse ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso