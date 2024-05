Marcio Leal irá deixar Secretaria de Esportes de Americana

Segundo apuração do LIBERAL, saída será de forma provisória para trabalhar na campanha de Chico Sardelli à reeleição

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, irá deixar o cargo de forma provisória. De acordo com apuração do LIBERAL, a saída será de forma provisória para trabalhar na campanha de Chico Sardelli (PL) à reeleição como prefeito.

A tendência é que Leal deixe o cargo por alguns meses e retorne ao comando da pasta após o período eleitoral. O anúncio da mudança deverá ser feito nos próximos dias. A reportagem procurou o secretário para comentar sobre o assunto, mas não houve retorno. A prefeitura, por sua vez, disse via assessoria de imprensa não ter conhecimento da saída.

Marcio Leal deixará a Secretaria de Esportes de forma provisória – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Anteriormente, Leal já coordenou campanhas políticas, incluindo do Chico, e era secretário adjunto de governo até assumir a pasta, em novembro de 2022. Na ocasião, substituiu a então secretária Grasiele Agostinho Rezende, que pediu exoneração do cargo.

Durante a gestão de Marcio Leal, a Secretaria de Esportes realizou obras de revitalização das quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli, no Centro Cívico, e do Velódromo Municipal Miguel Stoco, por exemplo.

Além disso, o projeto da nova lei de incentivo ao esporte foi finalizado, conforme o próprio secretário informou ao LIBERAL em dezembro de 2023. No entanto, o texto ainda não foi levado para votação na câmara.