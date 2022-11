Secretária de Esportes pede exoneração dois dias após final do Gigantão

A secretária de Esportes de Americana, Grasiele Agostinho Rezende, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (7), dois dias após a final da primeira divisão do Gigantão, o Campeonato Municipal de Futebol Amador, que teve título do Zanaga e briga generalizada após o apito final. Ao LIBERAL, ela disse ter deixado a função por motivos pessoais.

Grasiele foi a primeira mulher a assumir a pasta – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A prefeitura divulgou a informação no início da noite. Segundo o Executivo, o cargo passa a ser ocupado pelo atual secretário adjunto de Governo, Marcio Leal.

“Nossa gratidão à Grasiele pelo importante serviço prestado, pelo profissionalismo durante esse período à frente da Secretaria Municipal de Esportes. Americana agradece e seguimos trabalhando por nossa cidade”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

Primeira mulher a assumir a Secretaria Municipal de Esportes, Grasiele estava na função desde o início do governo de Chico.

“Sou muito grata pela oportunidade de ser secretária de Esportes de Americana por todos esses meses, desenvolvendo um trabalho voltado para a população. Como ex-atleta e profissional de educação física, essa experiência é motivo de muito orgulho para mim. Por motivos pessoais, pedi meu desligamento ao prefeito Chico, a quem tenho muito carinho e respeito. Dever cumprido com minha cidade, agora, sigo para novos desafios”, comentou.

O novo secretário, Marcio Leal, destacou a importância da pasta. “O desafio é grande e estou à disposição do prefeito Chico Sardelli para assumir essa pasta tão importante para o nosso município. Sei o quanto o Chico ama o esporte e vou trabalhar incansavelmente para que nossa população tenha o melhor nesta área”, afirmou.