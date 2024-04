Prefeitura de Americana entrega reforma do Velódromo ‘Miguel Stoco’

A Prefeitura de Americana entregou na noite desta sexta-feira (5) a reforma do Velódromo Municipal de Americana “Miguel Stoco”, localizado no Conjunto Poliesportivo Ayrton Senna, ao lado do Centro Cívico. O espaço recebeu melhorias na pista e intervenções em todo o entorno.

Prefeito Chico Sardelli fala durante a entrega das obras do velódromo – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Um dia muito feliz para a nossa administração, entregando esta obra tão aguardada pelos nossos ciclistas e pela comunidade em geral. Americana é uma das poucas cidades do País que possui uma estrutura como essa, por isso devemos sempre valorizar e cuidar deste espaço”, celebrou o prefeito Chico Sardelli (PL).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Destinado a treinamentos e competições de ciclismo, o velódromo recebeu a reforma e pintura da pista e dos bebedouros, pintura geral, novos alambrados em todo o entorno, construção de novos banheiros, implantação de iluminação de LED, novo letreiro e identificação visual.

O equipamento possui pista com dimensão oficial de 333 metros, conforme exigência da Confederação Brasileira de Ciclismo. A obra, no valor de R$ 547.168,14, foi executada por meio de contrapartida solicitada pela Prefeitura de Americana para uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial no município.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Os nossos ciclistas merecem essa estrutura renovada, com mais qualidade e estrutura para os treinos e também para voltarmos a receber grandes eventos. É um sonho sendo realizado”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Além de diversas autoridades políticas locais, participaram da cerimônia de entrega Estevam Mancini, treinador da equipe de ciclismo de Americana; Airton Borelli, representante da empresa Anagro; e Miguel Stoco, ex-ciclista que dá nome ao Velódromo.