Esporte Bernardinho define 14 jogadores para reestreia no comando da seleção com Honorato de líbero

O técnico Bernardinho reestreia no comando da seleção brasileira de vôlei nesta terça-feira à noite, diante de Cuba, às 21 horas, no Maracanãzinho, no Rio. Após oito anos de ausência da equipe masculina, substitui Renan Dal Zotto com a missão de recuperar a confiança e as conquistas. E para o primeiro jogo, surpreendeu na escolha dos 14 jogadores ao definir o ponteiro Honorato como líbero.

Bernardinho inscreveu 30 jogadores na Liga das Nações. Mas pode levar somente 14 por jogo. Diferentemente da seleção feminina, seu time tem mais três atletas que podem ser utilizados nos demais jogos desta primeira fase: o ponteiro Lucas Bergmann e os centrais Otávio e Judson. Chamou a atenção a ausência do líbero Maique, fora dos planos. Alexandre Elias era outra opção para a posição, mas acabou dispensado da fase de treinos.

Na estreia, Honorato será reserva de Thalles para “preencher” os inscritos. Bruninho será o levantador, com Leal e Lucarelli nas pontas, Darlan como oposto e Lucão e Flávio se revezando no meio da rede.

Os demais convocados por Bernardinho para a estreia diante de Cuba são o também levantador Cachopa, os ponteiros Adriano, Bento e Borges, o oposto Alan, irmão de Darlan, e o central Isac.

Curiosamente, além dos cubanos, as outras três seleções que o Brasil terá pela frente nesta primeira fase da Liga das Nações, Argentina, Sérvia e Itália, também buscam vagas para Paris-2024, o que promete ser um grande teste para os comandados de Bernardinho neste retorno.

O técnico já adiantou que pretende usar as partidas na Liga das Nações para retomar o espírito competitivo no Brasil e quer chegar a Paris-2024 entre as candidatas a subir no pódio. O Brasil vem de recentes fracassos e Bernardinho terá este grande desafio pela frente.