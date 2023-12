Durante entrega de quadras de tênis, secretário diz que projeto da lei de incentivo está pronto

De acordo com Marcio Leal, proposta deverá ser enviada pela prefeitura à câmara no início de 2024

Prefeito Chico Sardelli durante “jogo” após reforma das quadras - Foto: Claudeci Junior

O projeto da nova lei de incentivo ao esporte de Americana está pronto, de acordo com o secretário de Esportes, Marcio Leal. A afirmação foi feita na noite desta quarta-feira, durante entrega da reforma das cinco quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli, no Centro Cívico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A lei de incentivo ao esporte já está pronta e no ano que vem nós iremos levar à câmara para ser votada”, afirmou ao LIBERAL. Segundo Leal, a prefeitura deverá anunciar os detalhes da proposta já no próximo mês.

No início deste ano, o secretário previa que a lei estivesse pronta até o meio de 2023. No entanto isso não foi possível. Americana não conta com uma lei de incentivo ao esporte desde 2020, quando a existente foi declarada inconstitucional pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Ela havia sido sancionada em 1995, pelo então prefeito Frederico Polo Müller. Em 2017, uma liminar do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) obrigou a suspensão dos efeitos da lei por meio de uma liminar, durante o governo Omar Najar (MDB). A lei de incentivo permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos.

Anteriormente, no município, empresas tinham abatimento de até 20% do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) caso patrocinassem instituições esportivas. Apesar de afirmar que o projeto está pronto, Leal não deu detalhes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Outra atualização está ligada ao Velódromo Municipal Miguel Stoco.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli (PV), as obras de revitalização fazem parte do cronograma de 2024 e devem começar nos primeiros meses do ano. O local é destinado a competições e prática de ciclismo, com uma pista de 333 metros de extensão.

“A revitalização de quadras poliesportivas estão nos planos. O velódromo já consta no nosso cronograma e deve começar no início do próximo ano”, disse

As cinco quadras de tênis do Centro Cívico foram entregues nesta quarta-feira, após reformas que custaram R$ 645,9 mil, custeados por meio do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Essa foi a maior obra realizada desde a inauguração do complexo, que ocorreu em 1990, na segunda gestão de Waldemar Tebaldi. Os pisos foram revitalizados, assim como as telas e alambrados substituídos. Além disso, houve a reforma dos banheiros e da entrada do espaço. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves