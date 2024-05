Depois de conquistar título com o Rio Branco, David Lazari é anunciado pela Caldense

Meia de 35 anos chegou para a disputa do mata-mata da Série A4 do Paulista e se tornou um dos pilares do Tigre

Após a conquista do título do Campeonato Paulista da Série A4 pelo Rio Branco, o meio-campista David Lazari foi anunciado nesta terça-feira (14) como reforço da Caldense, de Poços de Caldas (MG). O jogador de 35 anos chegou ao clube de Americana para disputar o mata-mata e se tornou um dos pilares do time treinado por Raphael Pereira.

Com a camisa do Tigre foram seis jogos disputados, com um gol e duas assistências. Apesar do pouco tempo defendendo as cores do clube, Lazari caiu nas graças do torcedor pelas boas atuações na fase eliminatória da A4.

David Lazari marcou um gol e deu duas assistências com a camisa do Tigre – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Fica aqui o meu muito obrigado à torcida do nosso Tigrão. Não é uma despedida e sim um até logo. Não existem palavras para descrever meu sentimento, gratidão define esse tempo que passamos juntos. Em breve o Rio Branco vai estar onde jamais deveria ter saído”, disse o jogador em postagem no Instagram.

Para a disputa da Copa Paulista, no segundo semestre, o elenco do Rio Branco terá mudanças. Além de Lazari, uma saída certa é do lateral-esquerdo Guilherme Aguiar, titular em boa parte da campanha na A4, que comunicou via rede social que está de saída. Os demais laterais também não devem permanecer.

Renovações

Por outro lado, o time acertou as renovações do goleiro Sandro, do zagueiro Paim e do atacante Felipe Muranga, assim como dos jovens Luan Labiuc, goleiro, e Júlio Ferraz, zagueiro, ambos da base. O quinteto já teve os contratos publicados no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Além deles, o time acertou as renovações do volante Kayllan e dos atacantes Vitinho e Vagninho – que ainda não estão no BID. O Rio Branco ainda tem otimismo para manter outros jogadores importantes para o acesso, como o volante Grigor e o atacante Raphael Lopes.

Preparação

A Copa Paulista terá início no fim de semana do dia 16 de junho, com datas e horários das partidas ainda não definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol). O Tigre fará seu primeiro jogo contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Os treinamentos para a competição devem começar na próxima semana. Por fim, a preparação contará com um jogo-treino diante do XV de Piracicaba, no dia 7 de junho, na casa do Nhô Quim.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.