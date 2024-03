Raphael Pereira é efetivado e seguirá como técnico do Rio Branco

Menos de uma semana após ter sido anunciado como técnico interino do Rio Branco, Raphael Pereira foi efetivado no comando da equipe de Americana. Assim, o treinador, que também é coordenador das categorias de base do clube, ficará à frente do time até o fim do Campeonato Paulista da Série A4. A decisão foi confirmada nesta segunda-feira (11).

Raphael Pereira teve 61,5% de aproveitamento em sua primeira passagem pelo Rio Branco – Foto: Arquivo/Liberal

Depois da demissão de Valmir Israel, na quinta-feira (7), após a derrota no dérbi diante do União Barbarense, Raphael assumiu o comando de forma interina para o jogo diante do Taquaritinga, vencido pelo Tigre por 2 a 1. O triunfo em meio a uma série de desfalques fez com que a diretoria ganhasse confiança na sequência do trabalho.

Raphael irá para sua segunda passagem como técnico do Rio Branco. Em 2019, ele comandou o Tigre entre a primeira e a segunda fase da quarta divisão estadual. Ao todo, foram 13 jogos, com retrospecto de sete vitórias, três empates e três derrotas, com 61,5% de aproveitamento.

Isso faz com que ele tenha um dos melhores aproveitamentos de um treinador do Rio Branco na quarta divisão. Considerando aqueles que estiveram à beira do campo em cinco jogos ou mais, Raphael Pereira está atrás apenas de Bira Arruda, que teve 61,9% em 2021, com sete vitórias, cinco empates e duas derrotas.

“Estou muito feliz. Voltar em um cargo desse, de tamanha responsabilidade e representar um clube tradicional como o Rio Branco é sinal que algo foi feito em 2019 para ter novamente essa oportunidade”, disse Raphael após a vitória contra o Taquaritinga, reforçando que estava apenas na condição de interino.

O primeiro jogo de Raphael como técnico efetivo neste ano será no sábado (16), quando o Tigre recebe o Barretos, às 16h, no estádio Décio Vitta.

O time está na sexta posição da tabela, com 17 pontos e dentro da zona de classificação ao mata-mata. A campanha riobranquense conta com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 12 gols marcados e 12 sofridos.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso