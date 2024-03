Pancadaria no dérbi rende suspensões de até sete jogos; União é multado em R$ 5 mil

O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo divulgou na tarde desta quinta-feira (27) o resultado do julgamento dos envolvidos na pancadaria após o dérbi entre União Barbarense e Rio Branco, no início do mês.

As maiores penas do júri foram para o goleiro Maicon, do Leão da 13, e ao preparador de goleiros Fabio Guedes, do Tigre – ambos foram suspensos por sete jogos. Além disso, o União recebeu uma multa de R$ 5 mil.

Goleiros sofreram a maior punição pela pancadaria no dérbi – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A dupla foi pilar da briga generalizada. Em determinado momento, o goleiro unionista agrediu um atleta do Rio Branco com a tampa de um cooler, enquanto o preparador do time de Americana foi citado na súmula como o responsável pelo início da confusão. Maicon não jogará mais nesta Série A4 e Guedes não poderá ficar no banco de reservas em dias de jogos até o fim da competição.

Outros goleiros que participaram da pancadaria e receberam punições são Eder e Sandro, do Rio Branco, assim como Tiago Silva, do União. A defesa do Tigre, representada pelo advogado Guilherme Alarico, do escritório Alarico Advogados, conseguiu alterar o artigo de Eder e reduzir a pena para três jogos. Como um deles já foi cumprido, o goleiro poderá retornar ao time no jogo de volta das quartas de finais, caso o Rio Branco confirme a classificação.

Tempo de gancho

Sandro e Tiago, por outro lado, receberam um gancho de cinco jogos cada. Assim, eles só poderiam retornar aos seus respectivos times em uma eventual final.

Do lado do Rio Branco, outro jogador que recebeu punição foi o lateral-direito Guilherme Gusso, com dois jogos de pena. Como já cumpriu uma das partidas, poderá retornar no mata-mata.

Outros atletas do Tigre no julgamento, o lateral-esquerdo Guilherme Aguiar e o zagueiro Paim estão liberados para atuar neste sábado (30), contra o Independente.

No União Barbarense, ainda receberam punição os laterais-direitos Gabriel Sales e Gabriel Kenji, que receberam dois e um jogo de punição, respectivamente. O meia Vinícius foi punido com 15 dias de afastamento, enquanto o ex-preparador de goleiros unionista, Rafael Rosa, pegou quatro jogos. Ele deixou o clube com a demissão do técnico Lúcio Borges.

Clubes

Além dos jogadores, o União Barbarense recebeu uma multa de R$ 5 mil pelos incidentes do pós-jogo. De acordo com a súmula do dérbi, torcedores do Leão arremessaram garrafas d’água, chinelos e baterias de celular em direção ao campo. Também foram relatados cuspes direcionados aos jogadores do Rio Branco.

A reportagem procurou o União, via assessoria de imprensa, para comentar o caso, mas não houve resposta. O Tigre, por fim, também havia sido denunciado, mas foi absolvido pelo fato de não ser responsável pela segurança da partida, que compete ao time mandante.

