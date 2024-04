União Barbarense cogita recorrer ao STF contra leilão de estádio

O União Barbarense teve um novo recurso negado pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) em ação contra leilão realizado pela Justiça do Trabalho, que vendeu em 2021 o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães e a sede social do clube, em Santa Bárbara d’Oeste, por R$ 11,3 milhões. Por conta disso, o Leão cogita recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Apresentado em julho do ano passado, o pedido para anulação da venda se enquadrou na última instância do processo e levou nove meses para ser apreciado. O julgamento se deu de forma virtual, entre o dia 16 de abril e a última terça-feira (23). Na quarta (24), o TST publicou que o recurso foi negado.

União Barbarense teve mais um recurso negado e cogita ir ao STF contra leilão do Antonio Guimarães – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Apesar de se tratar da última instância, o processo não está finalizado. Questionado pelo LIBERAL, o TST informou que o União Barbarense ainda pode apresentar embargos declaratórios, o que arrastaria a situação por mais tempo.

Por sua vez, o advogado do clube, Régis Godoy, disse que ainda aguarda a publicação oficial da decisão para analisar um possível recurso extraordinário junto ao STF.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Esse recurso consiste em solicitar que o Supremo julgue causas decididas em única ou última instância, que é o caso do União Barbarense, que alega que houve uma afronta à Constituição.

“O fato de acontecer alguma coisa que eu não concordo, desde a avaliação do imóvel, em 2017, e o leilão feito só em 2021. Eles não reavaliaram novamente. Tem uma série de coisas”, disse Godoy.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A venda dos imóveis foi determinada para que fossem pagas as dívidas trabalhistas de ao menos 98 ex-funcionários do clube. Até o momento, nenhum valor foi pago pelos arrematantes do leilão, já que a Justiça autorizou que o pagamento aconteça apenas quando não houver mais recursos contra a transferência dos imóveis.

Credores

Já o advogado Thiago Rino, que representa diversos credores, informou que deverá haver uma audiência de conciliação no próximo mês, no TST. No entanto, ele não crê que sairá algum acordo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Meu escritório representa diversos credores do clube, são processos com dez anos de demanda judicial. Tempo exageradamente longo e desfavorável ao trabalhador. Durante essa década de andamento dos processos, o clube não tentou fazer acordo, não se preocupou em resolver a dívida com os trabalhadores”, disse.

“Agora, às vésperas de ser julgado em último recurso na última instância da Justiça, eu não tenho convicção que o clube tenha alguma proposta concreta para apresentar aos credores. Aliás, se o clube tivesse qualquer intenção de resolver os processos, a diretoria teria procurado a gente ou pedido conciliação”, finalizou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.