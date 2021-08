A duas semanas da estreia, Bira destaca ‘resposta positiva’ dos atletas no Tigre

No comando do Tigre há 38 dias, treinador elogia jogadores e diz já ter conseguido colocar sua cara no time

A duas semanas da estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o treinador do Rio Branco, Bira Arruda, afirmou já ter conseguido colocar sua cara no time. No comando do Tigre há 38 dias, o técnico destacou que todos os jogadores têm dado uma “resposta positiva” nos treinos.

Técnico já pôde testar a equipe em três jogos-treinos, com duas vitórias e um empate – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Todos ali têm me dado uma resposta positiva. O que eu falo para eles é que não existe titularidade. Existe um grupo. E aquele que estiver melhor é o que vai jogar”, disse.

Segundo Bira, os atletas já assimilaram o estilo de jogo proposto por ele. “Já conseguimos colocar um conceito de jogo em que a gente acredita, um jogo verticalizado, um jogo propondo sempre o trabalho no último terço”, comentou.

Desde que foi contratado pelo clube, Bira pôde testar o time em três jogos-treinos, com vitória por 2 a 1 sobre a equipe Sub-23 da Ponte Preta, goleada por 7 a 0 para cima do Barcelona-SP e empate sem gols com o Paulista de Jundiaí.

O próximo jogo-treino está marcado para o dia 14, às 10 horas, quando o Rio Branco recebe o XV de Piracicaba no estádio Décio Vitta, em Americana. O Tigre inicia sua trajetória na Segunda Divisão, a popular Bezinha, em 21 de agosto, contra o Grêmio São-Carlense, no DV.