Rio Branco estreia hoje na segunda fase da Bezinha

O Rio Branco estreia hoje na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, em jogo diante do Mauá Futebol, às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana. Visando justamente a sequência da competição estadual, a diretoria anunciou ontem mais quatro reforços para o elenco.

O Tigre integra o Grupo 8 desta etapa, que ainda conta com Grêmio Prudente e XV de Jaú. O técnico Paulinho McLaren destacou as dificuldades esperadas para esta partida, lembrando que o campeonato passa a viver um novo momento, onde todas as equipes saem em condição de igualdade na classificação.

Da esquerda para a direita, Andrion, Felipe, Tcharles e Adriano – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

“É um jogo muito difícil, nós abrimos uma competição em um jogo em casa, contra uma equipe que pouca gente atribuía a ela uma perspectiva dentro do grupo, mas que eu acho tão difícil quanto o XV de Jaú e o próprio Grêmio Prudente. Nós sabemos que o campeonato agora muda, vamos sair todo mundo do zero, então a pontuação agora é diferente. Lógico que ela vai somar no final com a da primeira fase, mas ela tem um perfil diferente nesse momento”, explicou o treinador ao LIBERAL.

Paulinho também lembrou da importância do apoio do torcedor em Americana, uma das armas do Rio Branco ao longo de toda a Bezinha. “Eu acho que nós temos que começar fortes aqui, contar com o apoio da nossa torcida o tempo todo. É importantíssimo esse apoio para nós. E o time está preparado”, enfatizou o comandante do Tigre.

No primeiro jogo da chave do time americanense, na noite desta sexta-feira, o Grêmio Prudente, treinado por Marcos Campagnollo, ex-técnico do próprio Rio Branco, venceu o XV de Jaú fora de casa, pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, a equipe chegou aos três pontos, assumindo a liderança provisória do grupo.

REFORÇOS

Na tarde de sexta-feira, a diretoria anunciou mais quatro contratações para a sequência da Bezinha. O volante Andrion, o meia Adriano, o lateral-esquerdo Felipe e o atacante Tcharles já treinam com o elenco de Paulinho McLaren.

Todos os quatro já tiveram seus nomes publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), estando à disposição para a defender a equipe no Estadual.