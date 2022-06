Rio Branco contrata lateral ex-Taubaté e atacante com passagem pelo Maranhão

Leowanderson e João Salles foram anunciados nesta quinta-feira - Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O Rio Branco anunciou mais dois reforços nesta quinta-feira: o lateral-direito João Salles, que disputou o último Campeonato Paulista da Série A2 pelo Taubaté, e o atacante Leowanderson, que defendeu o Juventude do Maranhão na atual edição do Brasileiro da Série D.

Segundo nota divulgada pelo Tigre, os dois novos contratados, ambos de 21 anos, já estão à disposição do técnico Paulinho McLaren para a disputa do Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Eles chegaram ao clube nesta semana.

O próximo jogo da equipe está marcado para este sábado, contra o Amparo, fora de casa. A bola rola a partir das 15 horas, no Estádio José de Araújo Cintra. Esse será o primeiro compromisso de Paulinho à frente do time americanense.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar das derrotas nos últimos dois jogos, que resultaram na queda do treinador Betão Alcântara, o Rio Branco segue na zona de classificação para a próxima fase.

O Tigre ocupa a segunda colocação no Grupo 4, com 13 pontos, sete a menos que a líder Itapirense. O Amparo aparece logo atrás, em terceiro lugar, com 12 pontos.