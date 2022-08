Rio Branco se despede da Bezinha contra o Mauá

O Rio Branco faz na tarde deste sábado, a partir das 15h, sua última partida na disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, diante do Mauá Futebol, no Estádio Municipal Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

Tigre encerra hoje a sua participação na Bezinha 2022 – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Ambos os times já estão eliminados da disputa, visto que o Tigre está na lanterna do Grupo 8, sem nenhum ponto conquistado em cinco jogos nesta segunda fase da competição estadual. Já o time de Mauá tem cinco pontos e está em terceiro, sem condições de alcançar os classificados XV de Jaú, com 12, e Grêmio Prudente, com 11 pontos.

O gerente de futebol do clube, Tony Ferreira, que comanda a equipe de forma interina desde a saída do técnico Paulinho McLaren, afirmou que o objetivo é fechar a competição com ao menos um resultado positivo nesta etapa.

“A gente está trabalhando a cabeça desses meninos para que a gente possa terminar o quadrangular com dignidade, e vida que segue, cada um tem um planejamento e o Rio Branco tem o seu, os jogadores aqui estão cumprindo o contrato e a gente vai para lá com essa determinação de tentar fazer um bom jogo”, comentou.

PAULISTA CUP

Nesta semana, a diretoria do Rio Branco confirmou a participação na disputa da Paulista Cup, nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, sob comando de Raphael Pereira, atual coordenador destas equipes. As competições têm início neste mês de agosto e seguem até meados de novembro.