Rio Branco perde em Prudente e permanece ‘zerado’ na 2ª fase

O Rio Branco conheceu o segundo tropeço na busca por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. O Tigre foi superado pelo Grêmio Prudente por 4 a 1, em Presidente Prudente, na tarde deste sábado. Na rodada anterior, o time do técnico Paulinho McLaren já havia sido superado pelo Mauá, em casa, por 1 a 0.

Os donos da casa abriram o placar em jogada aérea. Após cobrança de escanteio, Eduardo Biazus completou de cabeça, aos 38 minutos do primeiro tempo. A equipe americanense pouco ameaçou a meta adversária ao longo da etapa inicial e se mostrou ainda mais frágil nos 45 minutos finais.

O Grêmio Prudente foi à rede em chegadas concluídas por Geovany Soares, Elias e Guilherme, em um segundo tempo no qual o Tigre também não conseguiu ser agressivo. A contagem só foi descontada aos 44 minutos, em pênalti convertido por Murilo, insuficiente para mudar a trajetória do time de Americana na partida.

O Grupo 8 agora tem o Grêmio Prudente na liderança, com 6 pontos, seguido por Mauá, com 3, XV de Jaú, também com 3, e Rio Branco, zerado. A próxima tentativa de reação será mais uma vez na condição de visitante. Na próxima sexta-feira o Rio Branco visita o XV de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, às 20 horas.