Em jogo-treino no Décio Vitta, Rio Branco empata sem gols com o Paulista

Em mais um jogo-treino sob o comando do técnico Bira Arruda, o time do Rio Branco empatou em 0 a 0 com o Paulista, de Jundiaí, na tarde desta quarta-feira, no estádio Décio Vitta, em Americana. A partida visava a preparação da equipe para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, que começa em 22 de agosto.

Tigre começou o jogo com o time considerado como titular – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O treinador mandou a campo o que considera seu time titular e a equipe teve bom desempenho, criando boas chances de gol, mas sem conseguir abrir o placar. Na segunda etapa, diversas mudanças foram feitas, mas o Tigre seguiu sem marcar e o jogo terminou empatado.

“Nós temos uma equipe que propõe jogo, que busca resultado constantemente. Criamos um volume grande no último terço, tivemos duas ou três oportunidades para abrir o placar e não sofremos, isso que é importante. Então é dentro dessa regularidade que a gente espera desenvolver cada vez mais e buscar os resultados aí no campeonato”, destacou Bira.

A boa notícia ficou por conta da volta de Rodrigo Pelé ao time, vindo do departamento médico e mostrando grande movimentação em campo.

O próximo desafio do time de Americana será novamente um jogo-treino, no dia 14 de agosto, contra o XV de Piracicaba, novamente no Décio Vitta.