Rio Branco goleia a equipe do Barcelona Capela por 7 a 0 em jogo-treino

Em preparação para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, o Rio Branco aplicou uma goleada por nada menos que 7 a 0 na equipe do Barcelona Capela, de São Paulo, em jogo-treino disputado nesta quarta-feira, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Rio Branco goleou o Barcelona Capela e agora tem amistoso contra o Paulista, na próxima semana – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O técnico Bira Arruda começou o jogo com aquele que considera seu time titular e fechou a etapa ganhando por 5 a 0, com gols de Souza (duas vezes), Gustavo Nicola, Agnaldo e, por fim Luiz Antônio.

Já no segundo tempo, o treinador trocou o time todo, colocando os reservas em campo. No entanto, mesmo com tantas alterações, a equipe seguiu superior ao adversário e marcou mais dois gols, ambos com Aritana, fechando a conta em 7 a 0.

Após o triunfo desta quarta, o elenco descansa na manhã desta quinta-feira, retomando os trabalhos no período da tarde. O próximo jogo treino da equipe está marcado para quarta-feira da semana que vem, contra o Paulista, de Jundiaí, também no Décio Vitta.

ESTREIA

O amistoso contra a equipe da capital também marcou a estreia do zagueiro Rodrigo Augusto, de 23 anos, recém-contratado, vindo do time do Batatais, onde atuou em 14 dos 15 jogos do time no Campeonato Paulista da Série A3 deste ano.