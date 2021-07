Rio Branco vence a Ponte Preta Sub-23 com gol de reforço

Ex-atacante do Paysandu, Vitinho marcou de letra em vitória por 2 a 1 nesta sexta-feira (2), no estádio Décio Vitta

O Rio Branco venceu a equipe Sub-23 da Ponte Preta por 2 a 1 nesta sexta-feira (2), em jogo-treino, com gol do atacante Vitinho, nova contratação do clube. O reforço foi confirmado pela diretoria logo após a atividade, realizada no estádio Décio Vitta, em Americana.

Vitinho deixou sua marca quando confronto estava empatado em 1 a 1 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O jogador, que já passou pelas categorias de base de Red Bull Brasil e Paysandu, marcou de letra quando o confronto estava empatado em 1 a 1.

Todos os gols saíram no segundo tempo. O primeiro saiu dos pés do meia Luis Gustavo, que é das categorias de base do Tigre, e a Macaca conseguiu o empate em cobrança de pênalti.

Em seu primeiro confronto à frente do Rio Branco, o técnico Bira Arruda colocou em campo a seguinte escalação: Felipe Ramos; Pimentel, Casão, Léo Cruz e Bruno Franco; Crepaldi, Nicola e Luis Antonio; Agnaldo, Souza e Thiago.

Na etapa final, ele promoveu mudanças e pôde ver outros atletas em ação. “O jogo de hoje foi muito importante para a gente poder rodar toda a equipe, entender um pouquinho esses dois dias de trabalho que nós tivemos”, disse o comandante via assessoria de imprensa.

Bira também afirmou já ter feito ajustes na equipe. “Conversamos bastante, acertamos algumas situações que a gente entende que é melhor para o jogo, em termos de conceito”, declarou.

Reforços

Novidade do time, Vitinho tem 21 anos e defendeu o Paysandu em 2020, quando disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

O Tigre também conta com o retorno do zagueiro Crepaldi, de 22 anos, que já tinha contrato com o clube, mas acabou emprestado para o Patrocinense-MG durante a pré-temporada.

Agora, o jogador está à disposição de Bira para o Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Ele jogou as duas últimas edições do torneio pelo Tigre. Em ambas, atuou como titular.

Com esses dois reforços, o elenco passa a ter 22 atletas contratados, além dos garotos que subiram das categorias de base. O Rio Branco estreia na Bezinha em 22 de agosto, contra o Grêmio São-Carlense, no Décio Vitta.