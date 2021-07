Santa Bárbara começa a vacinar maiores de 28 anos nesta quinta-feira

Não é necessário agendamento para ser vacinado no município – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

Santa Bárbara d’ Oeste começa a vacinar contra o coronavírus (Covid-19) moradores maiores de 28 anos a partir desta quinta-feira (29).

Santa Bárbara começou a imunizar os maiores de 29 anos no último sábado (24), após receber lote recorde.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana e Nova Odessa já estão vacinando maiores de 28 anos.

Hortolândia já começou a imunizar os maiores de 26 anos e Sumaré os maiores de 30 anos.

Sem necessidade de agendamento prévio, a vacinação em Santa Bárbara ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

É necessário levar documentos pessoais e comprovante de endereço deste ano. A 2ª dose da vacina também é aplicada em um dos três pontos de imunização já citados.

A vacinação segue em Santa Bárbara também para grávidas e puérperas, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, com Síndrome de Down, profissionais da Educação e da Saúde (todos com 18 anos ou mais); e idosos com 60 anos ou mais.

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já, do Governo do Estado de São Paulo.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone 3455-1654.