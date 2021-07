Santa Bárbara recebe lote recorde e vacina maiores de 29 anos no sábado

Santa Bárbara tem 1,7 mil faltosos da segunda dose – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta quinta-feira (22) 15.924 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19) da CoronaVac/Butantan, AstraZeneca/Oxford e Pfizer/Biontech. É o maior lote da campanha recebido pelo município até agora.

Com a quantidade, a prefeitura ampliou a vacinação para a manhã deste sábado (24).



A reportagem questionou sobre possível antecipação de novas faixas etárias, mas o Executivo não se pronunciou a respeito.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana já está vacinando moradores de 29 anos e Hortolândia de 27 anos. O calendário estadual prevê a nova faixa etária, de 25 a 29 anos, começando a ser imunizada apenas em 5 de agosto.

Na semana passada, na sexta-feira (16), Santa Bárbara recebeu 11.940 doses.

A prefeitura resolveu reorganizar a campanha, mudando a aplicação das segundas doses das unidades de saúde para os pontos de vacinação da primeira dose. Por conta disso, não houve campanha no sábado passado.

Conforme apurado pelo LIBERAL junto ao Executivo, Santa Bárbara tem 1,7 mil faltosos que já deveriam ter tomado a segunda dose.

“As ausências podem ocorrer por vários motivos, porém as equipes das unidades entram em contato constantemente para que as pessoas compareçam visando completar o esquema vacinal”, aponta a Secretaria de Saúde.

Nesta semana, o município ultrapassou a marca de 50% da população vacinada com ao menos uma dose.

A vacinação segue em Santa Bárbara para pessoas com 30 anos ou mais; grávidas e puérperas, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, com Síndrome de Down, profissionais da Educação e da Saúde (todos com 18 anos ou mais); e idosos com 60 anos ou mais.

Sem necessidade de agendamento prévio, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

Neste sábado (24) será realizada das 8 às 13 horas, nos mesmos pontos.