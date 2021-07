Nova Odessa passa a imunizar moradores de 28 e 29 anos nesta quarta-feira

Cidade não exige cadastro prévio, mas possui um sistema de vacinação de acordo com a data de aniversário

Vacinação segue em Nova Odessa por senhas e dia da semana conforme data de nascimento – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

Nova Odessa passa nesta quarta-feira (28) a vacinar contra o coronavírus (Covid-19) os moradores de 28 e 29 anos. A medida foi anunciada nesta terça-feira (27) pela Vigilância Sanitária Municipal.

Os novos grupos etários devem comparecer no Ginásio do Jardim Santa Rosa sempre conforme o mês de nascimento.

Para evitar aglomerações no ginásio, a prefeitura definiu que, os moradores devem comparecer ao local no dia da semana reservado para seu mês de nascimento.

Assim, quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro às sextas-feiras.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana já está vacinando maiores de 28 anos e Hortolândia maiores de 26 anos. Santa Bárbara imuniza maiores de 29 anos e Sumaré os maiores de 30 anos.

O calendário estadual prevê a imunização de 30 a 34 anos até 5 de agosto, quando inicia a vacinação de 25 a 29 anos.

Também na terça-feira, a equipe que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa aplicou mais 363 doses dos imunizantes contra o novo coronavírus. A cidade alcançou assim a marca de 40.713 vacinas aplicadas até agora.

Foram mais 300 primeiras doses (das vacinas que exigem reforço), totalizando 30.977 aplicadas – o equivalente a 50,82% da população total de Nova Odessa.

Também foram aplicadas mais 63 segundas doses e doses únicas. Na soma, Nova Odessa chegou assim na terça-feira a 9.736 moradores já com esquema vacinal completo, o que equivalente a 15,97% da população da cidade – estimada pelo IBGE em 60.956 habitantes.

A equipe da Saúde reforça sempre o pedido para que todos que serão vacinados façam antes o pré-cadastro no site do Vacina Já, do governo estadual.

Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.

O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).