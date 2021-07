Hortolândia abre agendamento e começa a vacinar maiores de 26 anos

Agendamento pode ser feito no site da prefeitura – Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia abriu nesta segunda-feira (26) agendamento para começar a vacinar maiores de 26 anos contra o coronavírus (Covid-19) a partir desta terça-feira (27).

Para realizar a imunização é necessário fazer cadastro no site do governo estadual Vacina Já, clicando aqui, e depois agendamento no site da prefeitura, através deste link.

A vacinação é feita no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) do Remanso Campineiro, na rua Euclides Pires de Assis, 200, e em diferentes locais a cada dia da semana (confira abaixo o cronograma).

O horário da vacinação acontece das 8h às 15h30.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Hortolândia segue à frente dos vizinhos da RPT (Região do Polo Têxtil) e mais ainda em relação ao calendário do Governo do Estado de São Paulo, que prevê o início da imunização de 25 a 29 anos apenas a partir de 5 de agosto.

Na RPT, Americana já está vacinando os maiores de 28 anos. Santa Bárbara d’Oeste imuniza os maiores de 29 anos, e Nova Odessa e Sumaré, os maiores de 30 anos.

Hortolândia começou a imunizar neste final de semana os moradores de 27 e 28 anos. No sábado (24), foram aplicadas 5.711 doses das 6.500 previstas.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No dia da vacinação, as pessoas devem levar a impressão ou a foto da tela do agendamento, CPF, Cartão Cidadão ou do SUS, além de comprovante de endereço ou documento que comprove vínculo com o município, deste ano.

Também continuam a ser imunizadas em Hortolândia pessoas com comorbidades ou doenças crônicas acima de 18 anos. Estas pessoas devem levar comprovante da doença.

A campanha também prossegue para pessoas com deficiência, que deverão apresentar laudo.

Mais informações e orientações podem ser obtidas nos seguintes telefones: (19) 99976-2276, (19) 99979-9620, (19) 99976-6835 e (19) 99920-3204.

Confira abaixo os dias da semana e as UBSs onde é feita a vacinação: