Sumaré começa a vacinar pessoas de 30 anos ou mais neste sábado

Sumaré teve que interromper vacinação nesta semana por falta de doses – Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

A Prefeitura de Sumaré recebeu novo lote e começa a vacinar contra o coronavírus (Covid-19) pessoas de 30 anos ou mais a partir deste sábado (17). Serão apenas três pontos de vacinação para a ocasião.

Para a data, além da nova faixa etária, podem se vacinar profissionais de saúde e de educação, além de motorista e cobradores, gestantes e puérperas, transplantados e Síndrome de Down, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, todos com mais de 18 anos.

Em Sumaré não há agendamento. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no nome da pessoa ou cônjuge (neste caso, deve levar a certidão de casamento).

Neste sábado (17), a campanha ocorre das 9h às 16h, no Centro Esportivo Vereador José Pereira (Vila Yolanda Costa e Silva), na Escola Municipal Anália Oliveira Nascimento (Jardim Bom Retiro) e na Escola Municipal Alfredo Castro Donaire (Parque General Osório).

Depois de antecipar a vacinação de nova faixa etária de 35 a 39 na semana passada, Sumaré suspendeu no sábado passado (10) a aplicação da primeira dose no município, para todos os públicos inseridos.

Segundo a Secretaria de Saúde, devido à grande adesão, a cidade utilizou todo o quantitativo de doses recebidas na sexta passada (9), aplicando mais de duas mil vacinas.

A imunização foi retomada na terça-feira (13), mas apenas para a segunda dose. A aplicação da primeira dose foi retomada na tarde de quarta-feira (14), após a chegada de novo lote.