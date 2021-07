Lote com 10,5 mil doses chega e Sumaré retoma vacinação

Sumaré já vacinou mais de 96 mil pessoas com a primeira dose – Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

Lote com 10,5 mil doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19) chegou a Sumaré na noite desta terça-feira (13), enviado pelo Governo do Estado de São Paulo, permitindo a retomada da aplicação da primeira dose no município.

Por conta do horário, a campanha foi retomada nesta quarta-feira (14) excepcionalmente apenas durante a tarde, das 14h às 16h. Nesta quinta-feira (15), a vacinação volta ao horário normal das 9h às 16h.

Depois de antecipar a vacinação de nova faixa etária de 35 a 39 na semana passada, Sumaré suspendeu no sábado (10) a aplicação da primeira dose no município, para todos os públicos inseridos.

Segundo a Secretaria de Saúde, devido à grande adesão, a cidade utilizou todo o quantitativo de doses recebidas na sexta (9), aplicando mais de duas mil vacinas. A imunização foi retomada na terça-feira (13), mas apenas para a segunda dose.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Sumaré não há agendamento e para se vacinar é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Confira os pontos de vacinação: