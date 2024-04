Motorista de carro que matou jovem em Santa Bárbara promete se apresentar

O motorista de um o Volkswagen Golf que atropelou e matou o jovem Murilo de Carvalho Cabulão, de 18 anos, na Avenida Santa Bárbara, no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada domingo (28), prometeu se apresentar em breve à Polícia Civil, para relatar sua versão sobre o ocorrido. A informação é do advogado Murilo Medrado Novaes, do escritório Moraes Sarmento, que representa o indivíduo.

Local do atropelamento; no destaque, Murilo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal e Reprodução / Redes sociais

Em comunicado à imprensa, o defensor classifica o acidente como triste fatalidade e diz que ocorreu sem qualquer premeditação ou intenção maliciosa. “Foi um momento terrível que alterou vidas em questão de segundos e deixou um rastro de luto e desespero. O jovem (motorista) está devastado pela dor e pelo peso do que aconteceu e ele compreende a magnitude dessa perda para todos os envolvidos”, cita.

Em outro trecho da nota, o advogado afirma que seu cliente está comprometido em colaborar com as autoridades e se apresentará voluntariamente, a fim de prestar os esclarecimentos necessários e garantir que os aspectos do acidente sejam investigados.

INVESTIGAÇÃO

O caso ocorreu na madrugada do domingo (28), por volta de 2h30. Murilo, que era ajudante de cozinha em um restaurante em Americana, chegou a ser socorrido, mas faleceu. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro.

O LIBERAL teve acesso às imagens de uma câmera de segurança, que mostram o momento em que Murilo é atingido por um carro que aparenta estar em alta velocidade, no sentido Americana-Santa Bárbara. O corpo dele chega a ser arremessado por cerca de 20 metros.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, após o atropelamento, o Golf que atingiu Murilo não parou e ainda bateu contra a traseira de outro veículo, um Chevrolet Corsa. No caso deste acidente, ninguém se feriu.

Os policiais civis do 2º Distrito Policial usaram a própria placa do carro e o para-choque, que caíram após o acidente, para identificar o proprietário do Golf.

Segundo a investigação, o carro pertence a uma mulher, que identificou quem estava com o carro no momento do atropelamento. Os policiais iniciaram as buscas pelo responsável pelo acidente e, pouco tempo depois, o advogado do suspeito entrou em contato com os policiais, informando que seu cliente iria se apresentar à Polícia Civil.