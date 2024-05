Açougueiro é preso após desacatar, ameaçar e agredir guarda em Santa Bárbara

Um açougueiro de 25 anos foi preso na noite deste domingo (19), após ameaçar de morte, desacatar e agredir um patrulheiro da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste. A confusão começou após os guardas multarem um amigo do homem por som alto no carro, no bairro Dona Regina.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando, no cruzamento das ruas Leonel Pântano e José Caetano da Silva, eles viram um carro que estava com som alto. No momento que estavam elaborando o auto de infração, no entanto, o açougueiro se aproximou de maneira agressiva.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao ser indagado sobre se era o proprietário do veículo, Ele respondeu agressivamente e com palavrões, desacatando os guardas. Em determinado momento, o açougueiro arremessou o copo que estava em sua mão contra o patrulheiro, que teve um corte na gengiva.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Depois disso, ele afirmou estar armado e foi necessário o uso da força para contê-lo. O homem ainda fez ameaças de morte, afirmando que os patrulheiros “não sabiam com quem estavam mexendo”.

Levado à delegacia de plantão, o jovem foi autuado em flagrante por desacato, lesão corporal e ameaça. Já o amigo do detido recebeu uma multa por som acima do volume permitido.