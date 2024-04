Jovem que morreu atropelado em Santa Bárbara trabalhava em restaurante e poderia ser ‘próximo gerente’

O jovem Murilo de Carvalho Cabulão, de 18 anos, que morreu após ser atropelado neste domingo (28), em Santa Bárbara d’Oeste, poderia ser o próximo gerente do restaurante onde trabalhava, em Americana.

Ao LIBERAL, o proprietário da Laggio Massas, Guilherme Reia, disse que Murilo era um jovem muito simpático, dedicado e estava cotado para ser o próximo gerente do estabelecimento. Ele começou a trabalhar neste restaurante em junho do ano passado como ajudante de cozinha. O seu padrasto trabalha no mesmo local.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Ele começou sem saber nada e nesses 10 meses aqui ele evoluiu tanto, teve um grande aprendizado e por isso a gente estava pensando de ele ser o próximo gerente”, afirmou o empresário.

Guilherme relatou que Murilo saiu do trabalho, no sábado (27), perto de meia noite e foi até a casa de uma tia, no Jardim Mollon, buscar sua bicicleta para ir a uma festa com amigos.

Vítima de atropelamento, Murilo tinha 18 anos – Foto: Reprodução/Facebook

Ele não teria conseguido entrar nesta festa e retornava para casa, no Jardim Europa, quando foi atropelado, por volta de 2h30, na Avenida Santa Bárbara, próximo ao Tivoli Shopping.

O motorista que atropelou o jovem fugiu do local do acidente sem prestar socorro. Ele ainda causou um segundo acidente na sequência ao bater na traseira de um outro carro.

Murilo foi atendido inicialmente no Pronto-Socorro Afonso Ramos e transferido ao Hospital Santa Bárbara, onde faleceu na tarde de domingo, segundo Guilherme. Até a publicação desta reportagem, o horário do velório não tinha sido divulgado.

O caso foi registrado no Plantão de Santa Bárbara, inicialmente, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente. A Polícia Civil tenta chegar até o suspeito de ter ser o autor do atropelamento.