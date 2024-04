Jovem de 18 anos morre atropelado em Santa Bárbara; motorista fugiu

Vítima de atropelamento, Murilo tinha 18 anos - Foto: Reprodução/Facebook

Um jovem de 18 anos morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (28) na Avenida Santa Bárbara, no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. Murilo Carvalho Cabulão chegou ser socorrido em estado grave ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu. O motorista que atropelou o jovem fugiu do local do acidente sem prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta de 2h30, próximo ao Tivoli Shopping, segundo informações do boletim de ocorrência.

O motorista estava em um Volkswagen Golf que, após atingir Murilo, bateu contra a traseiro de outro veículo, um Chevrolet Corsa. No caso deste acidente, ninguém se feriu. A PM recolheu uma placa, de Santa Bárbara, que pertence ao carro do motorista do Golf.

O caso foi registrado no Plantão de Santa Bárbara, inicialmente, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente. A Polícia Civil tenta chegar até o suspeito de ter ser o autor do atropelamento.

Jovem poderia ser “próximo gerente de restaurante

Murilo era morador do bairro Jardim Europa e trabalhava como ajudante de cozinha em um restaurante em Americana.

Ao LIBERAL, o proprietário da Laggio Massas, Guilherme Reia, disse que o funcionário era simpático, dedicado e estava cotado para ser o próximo gerente do estabelecimento. Murilo começou a trabalhar neste restaurante em junho do ano passado como ajudante de cozinha. O seu padrasto trabalha no mesmo local.

“Ele começou sem saber nada e nesses 10 meses aqui ele evoluiu tanto, teve um grande aprendizado e por isso a gente estava pensando de ele ser o próximo gerente”, afirmou o empresário.

Guilherme relatou que Murilo saiu do trabalho, no sábado (27), perto de meia noite e foi até a casa de uma tia, no Jardim Mollon, buscar sua bicicleta para ir a uma festa com amigos. Ele não teria conseguido entrar nesta festa e retornava para casa, no Jardim Europa, quando foi atropelado.